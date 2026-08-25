Цена нефти на 25 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Во вторник, 25 августа, цены на нефть несколько повысились после падения более чем на 2% во время предыдущей торговой сессии. Инвесторы оценивают возможное влияние новых санкций США, введенных против Ирана.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 25 августа

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $92,44 0,3% WTI $85,38 0,4% Urals $2.98 3.35%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 27 центов, или 0,3%, до 92,44 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 37 центов, или 0,4%, до 85,38 доллара США за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, рынок в настоящее время сдержанно реагирует на намерение Вашингтона усилить экономическое давление на Иран. По оценке стратегов сырьевого рынка ING, трейдеры не считают новые санкционные меры США достаточно весомыми, чтобы оказать существенное влияние на рынок.

В понедельник министр финансов США Скотт Бессент объявил о расширении санкций против Ирана и призвал другие страны прекратить деловые связи с Тегераном, пригрозив ограничением доступа к долларовой финансовой системе.

В то же время он не уточнил, против каких именно государств могут быть направлены меры, и не назвал сроки их введения.

Отметим, пока на украинских АЗС цены на горючее остаются стабильными, в конце минувшей недели мировые котировки нефти начали расти на фоне обострения геополитической напряженности. Причиной стали угрозы президента США Дональда Трампа ввести масштабную экономическую изоляцию Ирана и предупреждение о возможных санкциях против стран, которые будут сотрудничать с Тегераном.

Дополнительным фактором неопределенности явилось завершение действия предыдущего мирного соглашения между сторонами конфликта. По оценкам экспертов, ни США, ни Иран не демонстрируют готовности возобновить переговоры, что поддерживает напряжение на нефтяном рынке и способствует подорожанию сырья.