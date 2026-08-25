Ціна нафти на 25 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

У вівторок, 25 серпня, ціни на нафту дещо підвищилися після падіння більш ніж на 2% під час попередньої торгової сесії. Інвестори оцінюють можливий вплив нових санкцій США, запроваджених проти Ірану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 25 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $92,44 0,3% WTI $85,38 0,4% Urals $2.98 3.35%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 27 центів, або 0,3%, до 92,44 долара США за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 37 центів, або 0,4%, до 85,38 долара США за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ринок наразі стримано реагує на намір Вашингтона посилити економічний тиск на Іран. За оцінкою стратегів сировинного ринку ING, трейдери не вважають нові санкційні заходи США достатньо вагомими, щоб суттєво вплинути на ринок.

У понеділок міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про розширення санкцій проти Ірану та закликав інші країни припинити ділові зв’язки з Тегераном, пригрозивши обмеженням доступу до доларової фінансової системи.

Водночас він не уточнив, проти яких саме держав можуть бути спрямовані заходи, і не назвав термінів їхнього запровадження.

Зазначимо, поки на українських АЗС ціни на пальне залишаються стабільними, наприкінці минулого тижня світові котирування нафти почали зростати на тлі загострення геополітичної напруженості. Причиною стали погрози президента США Дональда Трампа запровадити масштабну економічну ізоляцію Ірану та попередження про можливі санкції проти країн, які співпрацюватимуть із Тегераном.

Додатковим чинником невизначеності стало завершення дії попередньої мирної угоди між сторонами конфлікту. За оцінками експертів, ані США, ані Іран наразі не демонструють готовності відновити переговори, що підтримує напруження на нафтовому ринку та сприяє подорожчанню сировини.