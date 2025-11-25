Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Наличный курс:

USD

42,51

42,40

EUR

49,26

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на топливо 25 ноября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

асс
Актуальные цены на топливо 25 ноября 2025 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 25 ноября 2025 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 63,24 грн (-3 коп.)
А-95 58,54 грн (0 коп.)
А-92 56,76 грн (0 коп.)
ДТ 58,45 грн (-1 коп.)
Газ 35,00 грн (+2 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 64,99 61,99 61,99 36,99
UPG 61,90 58,90 58,90 34,95
WOG 64,99 61,99 61,99 36,98
УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 58,99 34,70
SOCAR 63,56 60,85 60,70 35,41
AMIC 61,62 58,96 56,99 58,94 34,47
БРСМ-Нафта 54,10 54,06 33,39

Напомним,нефть подешевела после падения примерно на 3% на прошлой неделе. Инвесторы считают, что если Украина и Россия договорятся о мире, санкции могут быть ослаблены. Это позволит РФ продать больше нефти, что увеличит предложение на мировом рынке и снизит цены.

Автор:
Татьяна Бессараб