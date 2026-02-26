Цены на топливо 26 февраля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 26 февраля 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 66,67 грн (+6 коп.) А-95 61,83 грн (+5 коп.) А-92 59,75 грн (+6 коп.) ДТ 61,55 грн (+7 коп.) Газ 38,51 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 68,99 65,99 65,99 39,99 UPG 64,90 61,90 61,90 38,25 WOG 68,99 65,99 65,99 39,98 УКРНАФТА 65,99 62,99 59,99 62,99 38,94 SOCAR 68,13 64,99 64,70 39,41 AMIC 64,49 61,94 61,94 37,85 БРСМ-Нафта 58,58 56,99 36,83

Напомним, цены на нефть в среду, 25 февраля, зафиксировались вблизи семимесячных максимумов из-за угрозы военного конфликта между США и Ираном, который может нарушить поставки сырья.