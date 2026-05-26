Цены на топливо 26 мая 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 26 мая 2026 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|79,86 грн (-16 коп.)
|А-95
|75,80 грн (+1 коп.)
|А-92
|69,65 грн (+3 коп.)
|ДТ
|86,87 грн (-12 коп.)
|Газ
|46,70 грн (-34 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|82,90
|79,90
|89,90
|47,90
|UPG
|78,40
|76,40
|85,90
|45,90
|WOG
|82,90
|79,90
|89,90
|47,90
|УКРНАФТА
|74,90
|76,90
|69,90
|86,90
|45,90
|SOCAR
|81,76
|78,90
|88,76
|48,47
|AMIC
|77,57
|74,38
|86,25
|46,35
|БРСМ-Нафта
|73,13
|82,92
|45,24
Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за угрозы новой эскалации между США и Ираном в Ормузском проливе, однако украинский топливный рынок демонстрирует относительную стабильность. Несмотря на точечный рост цен на бензин А-95, оптовый сегмент дизтоплива и сжиженного газа уверенно идет на понижение, создавая предпосылки для удешевления горючего на АЗС уже в ближайшие дни.