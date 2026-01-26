- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 26 января 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 26 января 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|64,20 грн (+4 коп.)
|А-95
|59,71 грн (+11 коп.)
|А-92
|57,90 грн (+16 коп.)
|ДТ
|59,39 грн (+11 коп.)
|Газ
|38,32 грн (+2 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|65,99
|62,99
|62,99
|39,99
|UPG
|62,80
|59,80
|59,80
|38,21
|WOG
|65,99
|62,99
|62,99
|39,98
|УКРНАФТА
|62,99
|59,99
|57,99
|59,99
|38,47
|SOCAR
|66,13
|62,99
|62,70
|39,41
|AMIC
|62,64
|59,99
|60,04
|38,04
|БРСМ-Нафта
|57,06
|55,49
|36,43
Напомним, цены на нефть в понедельник немного выросли после того, как предыдущая сессия показала рост более чем на 2%, поскольку перебои с добычей в ключевых регионах США и геополитическая напряженность между США и Ираном подтолкнули рынок вверх.