Цены на топливо 27 ноября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 27 ноября 2025 (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|61,41 грн (-1,8 грн)
|А-95
|57,66 грн (-88 коп.)
|А-92
|56,01 грн (-71 коп.)
|ДТ
|57,80 грн (-65 коп.)
|Газ
|34,88 грн (-17 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|36,99
|UPG
|58,90
|55,98
|55,98
|33,98
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|36,98
|УКРНАФТА
|55,99
|55,99
|55,99
|57,99
|33,99
|SOCAR
|61,13
|57,99
|57,99
|34,98
|AMIC
|61,62
|58,96
|56,99
|58,94
|34,65
|БРСМ-Нафта
|54,15
|54,10
|33,46
Ранее сообщалось, что флагманская российская нефть Urals предлагается индийским нефтеперерабатывающим предприятиям по самой низкой цене не менее двух лет.