Ціни на пальне 27 листопада 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 27 листопада 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|61,41 грн (-1,8 грн)
|А-95
|57,66 грн (-88 коп.)
|А-92
|56,01 грн (-71 коп.)
|ДП
|57,80 грн (-65 коп.)
|Газ
|34,88 грн (-17 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|36,99
|UPG
|58,90
|55,98
|55,98
|33,98
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|36,98
|УКРНАФТА
|55,99
|55,99
|55,99
|57,99
|33,99
|SOCAR
|61,13
|57,99
|57,99
|34,98
|AMIC
|61,62
|58,96
|56,99
|58,94
|34,65
|БРСМ-Нафта
|54,15
|54,10
|33,46
Раніше повідомлялося, що флагманська російська нафта Urals пропонується індійським нафтопереробним підприємствам за найнижчою ціною щонайменше за два роки.