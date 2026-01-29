- Категория
Цены на топливо 29 января 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 29 января 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|64,22 грн (0 коп.)
|А-95
|59,75 грн (0 коп.)
|А-92
|57,91 грн (-1 коп.)
|ДТ
|59,43 грн (+1 коп.)
|Газ
|38,34 грн (+1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|65,99
|62,99
|62,99
|39,99
|UPG
|62,80
|59,80
|59,80
|38,21
|WOG
|65,99
|62,99
|62,99
|39,98
|УКРНАФТА
|62,99
|59,99
|57,99
|59,99
|38,47
|SOCAR
|66,13
|62,99
|62,70
|39,41
|AMIC
|62,74
|60,02
|60,07
|38,08
|БРСМ-Нафта
|57,08
|55,47
|36,45
Напомним, мировые цены на нефть продолжают расти в среду, 28 января, из-за опасений поставок после зимнего шторма, нарушившего добычу и экспорт сырой нефти в США. В то же время, напряженность на Ближнем Востоке оказала дополнительную поддержку.