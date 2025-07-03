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Цены на топливо 3 июля 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

горючее
Актуальные цены на горючее 3 июля 2025 года. / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 3 июля 2025 года (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 63,14 грн (+1 коп.)
А-95 58,94 грн (+1 коп.)
А-92 57,52 грн (+3 коп.)
ДТ 55,82 грн (-4 коп.)
Газ 34,50 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99
UPG 61,90 58,90 54,90 34,02
WOG 64,99 61,99 58,99 35,98
УКРНАФТА 61,99 58,99 57,99 55,99 33,99
SOCAR 63,82 60,66 57,82 34,65
AMIC 61,49 58,94 55,86 33,22
БРСМ-Нафта 54,22 50,86 32,92

Напомним, доходы России от продажи нефти и газа в июне упали на 33,7% в годовом исчислении до 494,8 млрд рублей (6,29 млрд долларов). Это самый низкий показатель с января 2023 года. Доходы от продажи нефти и газа являются важнейшим источником средств для Кремля и составляют около четверти всех доходов федерального бюджета.

Автор:
Татьяна Бессараб