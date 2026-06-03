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Цены на топливо 3 июня 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 3 июня 2026 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|79,77 грн (-17 коп.)
|А-95
|75,87 грн (-9 коп.)
|А-92
|69,69 грн (-3 коп.)
|ДТ
|85,42 грн (-2 коп.)
|Газ
|46,41 грн (-1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|82,90
|79,90
|88,90
|47,90
|UPG
|77,40
|75,40
|83,95
|45,90
|WOG
|82,90
|79,90
|88,90
|47,90
|УКРНАФТА
|76,90
|74,90
|69,90
|85,90
|45,90
|SOCAR
|81,76
|78,90
|87,76
|47,61
|AMIC
|78,37
|75,04
|84,20
|45,67
|БРСМ-Нафта
|73,31
|80,85
|44,61
Напомним, в Украине ожидается существенное удешевление бензина и дизельного горючего – уже в июне цены на АЗС могут снизиться до 5 грн за литр. Толчком к этому стало резкое падение мировых цен на нефть после сообщений о 60-дневном перемирии между США и Ираном.