Цены на топливо 3 октября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 3 октября 2025 (пятница), в Украине средние цены на топливо не изменились.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,24 грн (0 коп.) А-95 58,73 грн (0 коп.) А-92 56,83 грн (0 коп.) ДТ 55,88 грн (0 коп.) Газ 34,31 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 56,99 55,99 33,99 SOCAR 63,66 60,82 57,82 34,65 AMIC 61,99 58,91 56,99 56,10 33,21 БРСМ-Нафта 54,02 50,62 32,46

Напомним, цены на нефть выросли на 1% в пятницу после четырех последовательных сессий падения из-за пожара на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на западном побережье США. Несмотря на это, нефтяные фьючерсы остаются на пути к сильнейшему недельному понижению с конца июня.