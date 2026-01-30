Цены на топливо 30 января 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 30 января 2026 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 65,06 грн (+84 коп.) А-95 60,36 грн (+61 коп.) А-92 58,75 грн (+84 коп.) ДТ 59,93 грн (+50 коп.) Газ 38,33 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 66,99 63,99 62,99 39,99 UPG 63,90 60,90 60,90 38,21 WOG 66,99 63,99 63,99 39,98 УКРНАФТА 63,99 60,99 58,99 60,99 38,47 SOCAR 67,13 64,28 63,70 39,41 AMIC 63,74 61,02 61,07 38,13 БРСМ-Нафта 57,15 55,51 36,45

Напомним, в пятницу, 30 января, мировые цены на нефть снизились более чем на 1%, откатившись от многомесячных максимумов. Аналитики объясняют падение тем, что ожидания немедленной атаки на Иран не оправдались, что привело к временному снижению рисковой премии.