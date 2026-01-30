- Категория
Цены на топливо 30 января 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 30 января 2026 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|65,06 грн (+84 коп.)
|А-95
|60,36 грн (+61 коп.)
|А-92
|58,75 грн (+84 коп.)
|ДТ
|59,93 грн (+50 коп.)
|Газ
|38,33 грн (0 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|66,99
|63,99
|62,99
|39,99
|UPG
|63,90
|60,90
|60,90
|38,21
|WOG
|66,99
|63,99
|63,99
|39,98
|УКРНАФТА
|63,99
|60,99
|58,99
|60,99
|38,47
|SOCAR
|67,13
|64,28
|63,70
|39,41
|AMIC
|63,74
|61,02
|61,07
|38,13
|БРСМ-Нафта
|57,15
|55,51
|36,45
Напомним, в пятницу, 30 января, мировые цены на нефть снизились более чем на 1%, откатившись от многомесячных максимумов. Аналитики объясняют падение тем, что ожидания немедленной атаки на Иран не оправдались, что привело к временному снижению рисковой премии.