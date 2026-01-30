После устранения Мадуро: Венесуэла открывает нефтяной сектор для инвесторов из США

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес подписала исторический закон, открывающий нефтяной сектор страны для частных инвесторов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что это решение отменяет господствовавший более двух десятилетий принцип социалистического движения и знаменует радикальный разворот Каракаса в сторону иностранных инвестиций и нормализации отношений с Вашингтоном.

Радикальная реформа

Подписание закона состоялось менее чем через месяц после устранения Николаса Мадуро в результате военной операции США в Каракасе.

Делси Родригес утвердила документ только через два часа после его одобрения Национальной ассамблеей, несмотря на сопротивление части работников отрасли и сторонников старой правящей партии.

Реформа призвана реанимировать парализованную нефтяную инфраструктуру Венесуэлы, обладающую крупнейшими подтвержденными запасами нефти в мире.

Ослабление санкций

Параллельно с подписанием закона Министерство финансов США официально приступило к процессу смягчения строгих экономических санкций.

Это открывает путь американским энергетическим гигантам к восстановлению полноценной работы в регионе. Госсекретарь США Марко Рубио уже разъяснил Сенату механизм контроля за продажей венесуэльской нефти, который должен обеспечить прозрачность финансовых потоков и предотвратить возврат к коррупционным схемам прошлого режима.

Прямой диалог с Трампом

Важным этапом легитимизации новых правил игры стал прямой диалог между Делси Родригесом и президентом США Дональдом Трампом.

Стороны обсудили стратегию выведения на мировой рынок десятков миллионов баррелей венесуэльской нефти.

Ранее мировые нефтяные гиганты Vitol Group и Trafigura Group начали переговоры с крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами Индии и Китая по поставкам сырой нефти из Венесуэлы. Это стало возможным после того, как правительство США предоставило торговым компаниям предварительное разрешение на операции с венесуэльским сырьем.