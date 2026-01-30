Після усунення Мадуро: Венесуела відкриває нафтовий сектор для інвесторів зі США

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес підписала історичний закон, який відкриває нафтовий сектор країни для приватних інвесторів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що це рішення скасовує принцип соціалістичного руху, що панував понад два десятиліття, і знаменує радикальний розворот Каракаса в бік іноземних інвестицій та нормалізації відносин із Вашингтоном.

Радикальна реформа

Підписання закону відбулося менш ніж через місяць після усунення Ніколаса Мадуро в результаті військової операції США в Каракасі.

Делсі Родрігес затвердила документ лише через дві години після його схвалення Національною асамблеєю, попри опір частини працівників галузі та прихильників старої правлячої партії.

Реформа покликана реанімувати паралізовану нафтову інфраструктуру Венесуели, яка володіє найбільшими підтвердженими запасами нафти у світі.

Послаблення санкцій

Паралельно з підписанням закону Міністерство фінансів США офіційно розпочало процес пом'якшення суворих економічних санкцій.

Це відкриває шлях для американських енергетичних гігантів до відновлення повноцінної роботи в регіоні. Держсекретар США Марко Рубіо вже роз'яснив Сенату механізм контролю за продажем венесуельської нафти, який має забезпечити прозорість фінансових потоків і запобігти поверненню до корупційних схем минулого режиму.

Прямий діалог із Трампом

Важливим етапом легітимізації нових правил гри став прямий діалог між Делсі Родрігес та президентом США Дональдом Трампом.

Сторони обговорили стратегію виведення на світовий ринок десятків мільйонів барелів венесуельської нафти.

Раніше світові нафтові гіганти Vitol Group та Trafigura Group розпочали переговори з найбільшими нафтопереробними заводами Індії та Китаю щодо поставок сирої нафти з Венесуели. Це стало можливим після того, як уряд США надав торговельним компаніям попередній дозвіл на операції з венесуельською сировиною.