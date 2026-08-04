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Цены на топливо 4 августа 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 4 августа 2026 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|84,28 грн (0 коп.)
|А-95
|81,25 грн (0 коп.)
|А-92
|77,89 грн (+8 коп.)
|ДТ
|92,84 грн (+25 коп.)
|Газ
|43,66 грн (+5 коп.)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|85,90
|82,90
|93,90
|43,90
|UPG
|81,90
|79,90
|90,90
|42,90
|WOG
|85,90
|83,50
|93,80
|44,50
|УКРНАФТА
|82,90
|79,90
|77,90
|89,90
|42,90
|SOCAR
|88,40
|85,40
|95,90
|43,47
|AMIC
|82,99
|79,99
|92,20
|42,87
|БРСМ-Нафта
|79,63
|91,04
|41,39
Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли и зафиксировали наибольший месячный рост с марта. Причиной тому стали заявления Ирана о том, что некоторые танкеры были вынуждены развернуться в Ормузском проливе. Эксперты которых опросили Delo.ua рассказали, какие факторы давят на рынок и к чему готовиться потребителям в ближайшие недели.