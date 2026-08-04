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Цена нефти на 4 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Укрнефтебурение
Цена нефти на 4 августа / Минэкономики

Цены на нефть во вторник подскочили на 1% после падения на предыдущей сессии. Рынок реагирует на опасения сохранения угроз для поставок с Ближнего Востока, поскольку дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном остается маловероятным.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 4 августа

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $84,89 +1,3%
WTI $81,11 +1%
Urals $87,05 +2.94%

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в ближайший месяц выросли на 1,12 доллара, или 1,3%, до 84,89 доллара за баррель после падения на 7% на предыдущей сессии до трехнедельного минимума.

Цена на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 77 центов, или на 1%, до 81,11 доллара после падения более чем на 5% на предыдущей сессии до самого низкого уровня почти за неделю.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены упали после того, как президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что воздерживается от новых нападений на Иран до продолжающихся переговоров по прекращению войны и урегулированию претензий по контролю над ключевым Ормузским проливом.

По данным Barclays, экспорт нефти через Ормузский пролив за последнюю неделю июля вырос до 4,2 млн баррелей в день. В то же время в Красном море шесть саудовских супертанкеров изменили курс в сторону южной Африки, хотя судоходство через ключевые протоки существенно не изменилось.

Несмотря на это, Ормуз остается опасным: Морская торговая организация Великобритании сообщила о новом инциденте у побережья Омана, где в гражданское грузовое судно попал неизвестный снаряд.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли и зафиксировали наибольший месячный рост с марта. Причиной тому стали заявления Ирана о том, что некоторые танкеры были вынуждены развернуться в Ормузском проливе. Из-за мирового удорожания нефти, обмеления Дуная и пикового спроса со стороны аграриев оптовые и розничные котировки обновляют максимумы. Эксперты которых опросили Delo.ua рассказали, какие факторы давят на рынок и к чему готовиться потребителям в ближайшие недели.

Автор:
Татьяна Бессараб