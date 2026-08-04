Ціна нафти на 4 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у вівторок підскочили на 1% після падіння на попередній сесії. Ринок реагує на побоювання щодо збереження загроз для постачання з Близького Сходу, оскільки дипломатичне врегулювання конфлікту між США та Іраном залишається малоймовірним.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 4 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $84,89 +1,3% WTI $81,11 +1% Urals $87,05 +2.94%

Ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в найближчий місяць зросли на 1,12 долара, або 1,3%, до 84,89 долара за барель після падіння на 7% на попередній сесії до тритижневого мінімуму.

Ціна на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросла на 77 центів, або на 1%, до 81,11 долара після падіння більш ніж на 5% на попередній сесії до найнижчого рівня майже за тиждень.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни впали після того, як президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що утримується від нових нападів на Іран до триваючих переговорів щодо припинення війни та врегулювання претензій щодо контролю над ключовою Ормузькою протокою.

За даними Barclays, експорт нафти через Ормузьку протоку за останній тиждень липня зріс до 4,2 млн барелів на день. Водночас у Червоному морі шість саудівських супертанкерів змінили курс в бік південної Африки, хоча загалом судноплавство через ключові протоки суттєво не змінилося.

Попри це, Ормуз залишається небезпечним: Морська торговельна організація Великої Британії повідомила про новий інцидент біля узбережжя Оману, де в цивільне вантажне судно влучив невідомий снаряд.