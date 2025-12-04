- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 4 декабря 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 4 декабря 2025 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,17 грн (-3 коп.)
|А-95
|58,34 грн (-3 коп.)
|А-92
|56,75 грн (+3 коп.)
|ДТ
|58,40 грн (+1 коп.)
|Газ
|35,10 грн (+5 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|36,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|35,00
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|36,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|34,89
|SOCAR
|63,85
|60,85
|60,56
|35,41
|AMIC
|61,66
|58,96
|58,99
|34,82
|БРСМ-Нафта
|54,10
|54,01
|33,50
Напомним, общий объем поставок нефти морским транспортом в ноябре 2025 года резко сократился. По данным отслеживания танкеров, общий объем поставок уменьшился на 850 тысяч баррелей в день и достиг примерно 41,4 миллиона баррелей в день.