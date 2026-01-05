- Категория
Цены на топливо 5 января 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 5 января 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,19 грн (+4 коп.)
|А-95
|58,26 грн (-4 коп.)
|А-92
|56,60 грн (0 коп.)
|ДТ
|58,30 грн (+1 коп.)
|Газ
|37,63 грн (+1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|38,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|37,64
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|38,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|38,44
|SOCAR
|64,13
|60,99
|60,70
|38,41
|AMIC
|61,64
|58,99
|59,04
|37,70
|БРСМ-Нафта
|54,04
|53,88
|35,77
Напомним, что после задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро в понедельник цены на нефть продемонстрировали понижение. Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона установить контроль над нефтедобывающей Венесуэлой и отметил продолжение действия полного энергетического эмбарго.