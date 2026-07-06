Цены на топливо 6 июля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 6 июля 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 78,72 грн (0 коп.) А-95 74,59 грн (+2 коп.) А-92 69,51 грн (-7 коп.) ДТ 76,01 грн (+1 коп.) Газ 40,22 грн (-30 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 81,90 78,90 79,90 41,90 UPG 75,90 73,90 74,10 38,40 WOG 81,90 78,90 79,90 41,90 УКРНАФТА 76,90 73,90 69,90 74,90 38,40 SOCAR 80,76 77,90 79,76 41,47 AMIC 76,45 73,73 74,83 39,58 БРСМ-Нафта 70,65 71,28 38,46

Напомним, мировой рынок нефти замер в ожидании геополитических решений, в то время как в Украине топливные тренды разделились : оптовые цены на дизель и бензин демонстрируют незначительное колебание, автогаз стремительно дешевеет, а ценники на АЗС остаются стабильными благодаря сложившимся резервам.