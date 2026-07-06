Цена нефти на 6 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 6 июля 2026 цены на нефть несколько снизились после того, как ОПЕК+ договорилась о дальнейшем повышении своих целевых показателей добычи с августа. В то же время, экспорт ключевых производителей через Ормузский пролив восстанавливается, что потенциально может увеличить мировые запасы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 6 июля

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 71,78 – 0,47% WTI 68,49 – 0,29% Urals 51,25 – 8.79%

Фьючерсы на нефть марки Brent к 04:08 по Гринвичу упали на 34 цента, или 0,47%, до 71,78 доллара за баррель после того, как в пятницу выросли на 0,45%. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 68,49 доллара за баррель, что на 20 центов или 0,29% меньше.

Оба контракта почти не изменились на прошлой неделе после того, как в последние несколько недель они в основном падали, поскольку инвесторы внимательно следили за переговорами между Соединенными Штатами и Ираном о судьбе судоходства через Ормузский пролив, одновременно следя за возобновлением экспорта нефти из Персидского залива.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, главными факторами давления на рынок стали новые договоренности альянса ОПЕК+ по увеличению добычи, а также постепенное возобновление экспорта нефти через стратегически важный Ормузский пролив.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники во время воскресного заседания согласовали очередной рост добычи на 188 000 баррелей в день, который стартует в августе. Это решение продолжает серию аналогичных повышений лимитов, состоявшихся в июне и июле.

Добыча нефти ОПЕК в июне выросла на 3,3 миллиона баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем до 19,43 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким показателем более чем за два десятилетия, согласно опросу Reuters.

Кроме того, на общую картину оказал влияние выход Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК, который состоялся 1 мая.

Напомним, мировой рынок нефти замер в ожидании геополитических решений, в то время как в Украине топливные тренды разделились : оптовые цены на дизель и бензин демонстрируют незначительное колебание, автогаз стремительно дешевеет, а ценники на АЗС остаются стабильными благодаря сложившимся резервам.