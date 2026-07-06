Ціна нафти на 6 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 6 липня 2026 року ціни на нафту дещо знизилися після того, як ОПЕК+ домовилася про подальше підвищення своїх цільових показників видобутку з серпня. Водночас експорт ключових виробників через Ормузьку протоку відновлюється, що потенційно може збільшити світові запаси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 6 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 71,78 - 0,47% WTI 68,49 - 0,29% Urals 51,25 - 8.79%

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 04:08 за Гринвічем впали на 34 центи, або 0,47%, до 71,78 долара за барель після того, як у п'ятницю зросли на 0,45%. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 68,49 долара за барель, що на 20 центів, або 0,29%, менше.

Обидва контракти майже не змінилися минулого тижня після того, як протягом останніх кількох тижнів вони здебільшого падали, оскільки інвестори уважно стежили за переговорами між Сполученими Штатами та Іраном щодо долі судноплавства через Ормузьку протоку, одночасно стежачи за відновленням експорту нафти з Перської затоки.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, головними чинниками тиску на ринок стали нові домовленості альянсу ОПЕК+ щодо збільшення видобутку, а також поступове відновлення експорту нафти через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники під час недільного засідання погодили чергове зростання видобутку на 188 000 барелів на день, яке стартує серпні. Це рішення продовжує серію аналогічних підвищень лімітів, які відбулися у червні та липні.

Видобуток нафти ОПЕК у червні зріс на 3,3 мільйона барелів на день у порівнянні з попереднім місяцем до 19,43 мільйона барелів на добу, що є найнижчим показником за понад два десятиліття, згідно з опитуванням Reuters.

Крім того, на загальну картину вплинув вихід Об'єднаних Арабських Еміратів зі складу ОПЕК, який відбувся 1 травня.

Нагадаємо, світовий ринок нафти завмер в очікуванні геополітичних рішень, тоді як в Україні паливні тренди розділилися: гуртові ціни на дизель та бензин демонструють незначне коливання, автогаз стрімко дешевшає, а цінники на АЗС залишаються стабільними завдяки сформованим резервам.