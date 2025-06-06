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Цены на топливо 6 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

азс
Актуальные цены на топливо 6 июня 2025 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

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Сегодня, 6 июня 2025 года (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 58,77 грн (0 коп.)
А-95 54,52 грн (0 коп.)
А-92 52,00 грн (+1 коп.)
ДТ 52,49 грн (-1 коп.)
Газ 34,57 грн (-3 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 60,99 57,99 55,99 35,99
UPG 56,40 53,90 50,90 34,02
WOG 60,99 57,99 55,99 35,98
УКРНАФТА 56,49 53,49 51,99 50,99 33,99
SOCAR 59,82 56,66 54,82 35,81
AMIC 57,16 54,91 52,83 33,60
БРСМ-Нафта 50,92 49,02 32,94

Напомним, цены на нефть снизились 6 июня, но двигались к первому недельному росту за три недели. Это связано с тем, что президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин возобновили торговые переговоры, что вызвало оптимизм по увеличению спроса в двух крупнейших экономиках мира.

Автор:
Татьяна Бессараб