В Украине выставили на аукцион арестованные топливные колонки

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализует на аукционе резервуары и устройства (модули) розничного разлива и продажи горюче-смазочных материалов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

АРМА продолжает курс на эффективное управление арестованным имуществом и его реализацию.

На этот раз на аукционе в системе Прозорро.Продажи выставлены резервуары и устройства (модули) розничного разлива и продажи горюче-смазочных материалов, в т.ч. газа, всего 7 единиц.

Реализатором актива станет победитель открытого конкурса АРМА – ЧП "Тендер Онлайн".

Конечный срок приема предложений – 08.06.2025 в 20:00.

Напомним, что АРМА уже завершило конкурс на управление нефтебазой "Oil Transit" в селе Оратов Винницкой области. По результатам тендера на Prozorro победителем стало ООО "Стройстройинвест комплект".