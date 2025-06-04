В Україні виставили на аукціон арештовані паливні колонки

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізує на аукціоні резервуари та пристрої (модулі) роздрібного розливу та продажу паливно-мастильних матеріалів.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що АРМА продовжує курс на ефективне управління арештованим майном та його реалізацію.

Цього разу на аукціоні у системі Прозорро.Продажі виставлено резервуари та пристрої (модулі) роздрібного розливу та продажу паливно-мастильних матеріалів, у т.ч. газу, загалом 7 одиниць.

Реалізатором активу буде переможець відкритого конкурсу АРМА – ПП "Тендер Онлайн".

Кінцевий термін прийому пропозицій – 08.06.2025 о 20:00.

Нагадуємо раніше АРМА вже завершило конкурс на управління нафтобазою "Oil Transit" в селі Оратів Вінницької області. За результатами тендеру на Prozorro переможцем стало ТОВ "Стройбудінвест комплект".