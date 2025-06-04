- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні виставили на аукціон арештовані паливні колонки
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізує на аукціоні резервуари та пристрої (модулі) роздрібного розливу та продажу паливно-мастильних матеріалів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Зазначається, що АРМА продовжує курс на ефективне управління арештованим майном та його реалізацію.
Цього разу на аукціоні у системі Прозорро.Продажі виставлено резервуари та пристрої (модулі) роздрібного розливу та продажу паливно-мастильних матеріалів, у т.ч. газу, загалом 7 одиниць.
Реалізатором активу буде переможець відкритого конкурсу АРМА – ПП "Тендер Онлайн".
Кінцевий термін прийому пропозицій – 08.06.2025 о 20:00.
Нагадуємо раніше АРМА вже завершило конкурс на управління нафтобазою "Oil Transit" в селі Оратів Вінницької області. За результатами тендеру на Prozorro переможцем стало ТОВ "Стройбудінвест комплект".