Цены на топливо 7 января 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 7 января 2026 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,17 грн (-1 коп.) А-95 58,25 грн (+1 коп.) А-92 56,57 грн (-3 коп.) ДТ 58,31 грн (+1 коп.) Газ 37,94 грн (+5 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 61,99 39,99 UPG 61,90 58,90 58,90 37,64 WOG 64,99 61,99 61,99 39,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 58,99 38,44 SOCAR 64,13 60,99 60,70 39,41 AMIC 61,64 58,99 59,04 37,79 БРСМ-Нафта 54,04 53,88 35,82

Напомним, после задержания Мадуро 3 января 2026 года цены на нефть начали снижаться. Трамп подтвердил намерение Вашингтона установить контроль над нефтедобывающей Венесуэлой и отметил продолжение действия полного энергетического эмбарго.

В среду, 7 января, после того, как Трамп заявил, что США достигли соглашения об импорте венесуэльской сырой нефти на сумму 2 миллиарда долларов, цены на нефть упали еще ниже.