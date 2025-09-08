Цены на топливо 8 сентября 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 8 сентября 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,30 грн (0 коп.) А-95 58,78 грн (-1 коп.) А-92 57,01 грн (0 коп.) ДТ 55,93 грн (0 коп.) Газ 34,40 грн (-3 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 56,99 55,99 33,99 SOCAR 63,66 60,82 57,82 33,81 AMIC 61,99 58,91 56,99 56,10 33,35 БРСМ-Нафта 54,02 50,76 32,68

Напомним, частное предприятие "Укрпаллетсистем" (сеть UPG) получило разрешение от Антимонопольного комитета Украины на аренду еще 75 АЗС, ранее работавших под брендом "Авиас"/ANP группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Заявка была рассмотрена 4 сентября.