Цены на топливо 8 сентября 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 8 сентября 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,30 грн (0 коп.)
|А-95
|58,78 грн (-1 коп.)
|А-92
|57,01 грн (0 коп.)
|ДТ
|55,93 грн (0 коп.)
|Газ
|34,40 грн (-3 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|61,99
|58,99
|56,99
|55,99
|33,99
|SOCAR
|63,66
|60,82
|57,82
|33,81
|AMIC
|61,99
|58,91
|56,99
|56,10
|33,35
|БРСМ-Нафта
|54,02
|50,76
|32,68
Напомним, частное предприятие "Укрпаллетсистем" (сеть UPG) получило разрешение от Антимонопольного комитета Украины на аренду еще 75 АЗС, ранее работавших под брендом "Авиас"/ANP группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Заявка была рассмотрена 4 сентября.