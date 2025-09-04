Запланована подія 2

UPG просит у Антимонопольного комитета разрешение на аренду еще 75 "приватовских" АЗС

АЗС UPG
Сеть UPG уже не в первый раз обращается в АМКУ с подобным заявлением. Фото: facebook.com/AZK.UPG

Частное предприятие "Укрпаллетсистем" (сеть UPG) ожидает разрешения Антимонопольного комитета Украины на аренду еще 75 АЗС, ранее работавших под брендом "Авиас"/ANP группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Разбирательство запланировано на 4 сентября.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на проект повестки заседания АМКУ.

Речь идет о таких компаниях:

  • ООО "Айлонг Эволюшн";
  • ООО "Альбиленд";
  • ООО "Энджел Кэпитал";
  • ООО "Евротрейд Экспо";
  • ООО "Жасми-Трейд";
  • ООО "Корсо Таун";
  • ООО "Лайк Инвест";
  • ООО "Лидер Финанс";
  • ООО "Ньюпорт Холдинг";
  • ООО "Перспектива О";
  • ООО "Сириус Голд";
  • ООО "Скай Проект";
  • ООО "Сорелла Оил";
  • ООО " Тарос Групп ".

Согласно данным YouControl , бенефициаром каждой из этих компаний является Юрий Киперман отец Михаила Кипермана, управляющий сетью АЗС "Привата".

UPG не в первый раз расширяет свою сеть за счет "приватовских" активов. В частности, 10 июля ей разрешили арендовать 34 заправки, а 31 июля АМКУ передал компании в аренду еще 47 автозаправок. 14 августа Антимонопольный комитет дал ей разрешение на аренду еще 46 "приватовских" АЗС.

До начала полномасштабной войны группа "Приват" оставалась крупнейшим оператором на рынке горючего: ее АЗС работали под разными брендами и реализовывали продукцию Кременчугского НПЗ. Координационный центр управления сетью находился в Днепре.

Самым серьезным ударом для бизнеса стала национализация "Укрнафты" - крупнейшего нефтедобывателя страны. В ноябре 2022 года акции компании были принудительно отчуждены решением правительства и Ставки Верховного главнокомандующего, а контроль над ней передали Министерству обороны; технически процедуру провела НКЦБФР.

Автор:
Татьяна Ковальчук