- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
UPG просит у Антимонопольного комитета разрешение на аренду еще 75 "приватовских" АЗС
Частное предприятие "Укрпаллетсистем" (сеть UPG) ожидает разрешения Антимонопольного комитета Украины на аренду еще 75 АЗС, ранее работавших под брендом "Авиас"/ANP группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Разбирательство запланировано на 4 сентября.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на проект повестки заседания АМКУ.
Речь идет о таких компаниях:
- ООО "Айлонг Эволюшн";
- ООО "Альбиленд";
- ООО "Энджел Кэпитал";
- ООО "Евротрейд Экспо";
- ООО "Жасми-Трейд";
- ООО "Корсо Таун";
- ООО "Лайк Инвест";
- ООО "Лидер Финанс";
- ООО "Ньюпорт Холдинг";
- ООО "Перспектива О";
- ООО "Сириус Голд";
- ООО "Скай Проект";
- ООО "Сорелла Оил";
- ООО " Тарос Групп ".
Согласно данным YouControl , бенефициаром каждой из этих компаний является Юрий Киперман – отец Михаила Кипермана, управляющий сетью АЗС "Привата".
UPG не в первый раз расширяет свою сеть за счет "приватовских" активов. В частности, 10 июля ей разрешили арендовать 34 заправки, а 31 июля АМКУ передал компании в аренду еще 47 автозаправок. 14 августа Антимонопольный комитет дал ей разрешение на аренду еще 46 "приватовских" АЗС.
До начала полномасштабной войны группа "Приват" оставалась крупнейшим оператором на рынке горючего: ее АЗС работали под разными брендами и реализовывали продукцию Кременчугского НПЗ. Координационный центр управления сетью находился в Днепре.
Самым серьезным ударом для бизнеса стала национализация "Укрнафты" - крупнейшего нефтедобывателя страны. В ноябре 2022 года акции компании были принудительно отчуждены решением правительства и Ставки Верховного главнокомандующего, а контроль над ней передали Министерству обороны; технически процедуру провела НКЦБФР.