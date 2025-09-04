UPG просит у Антимонопольного комитета разрешение на аренду еще 75 "приватовских" АЗС

Частное предприятие "Укрпаллетсистем" (сеть UPG) ожидает разрешения Антимонопольного комитета Украины на аренду еще 75 АЗС, ранее работавших под брендом "Авиас"/ANP группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Разбирательство запланировано на 4 сентября.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на проект повестки заседания АМКУ.

Речь идет о таких компаниях:

ООО "Айлонг Эволюшн";

ООО "Альбиленд";

ООО "Энджел Кэпитал";

ООО "Евротрейд Экспо";

ООО "Жасми-Трейд";

ООО "Корсо Таун";

ООО "Лайк Инвест";

ООО "Лидер Финанс";

ООО "Ньюпорт Холдинг";

ООО "Перспектива О";

ООО "Сириус Голд";

ООО "Скай Проект";

ООО "Сорелла Оил";

ООО " Тарос Групп ".

Согласно данным YouControl , бенефициаром каждой из этих компаний является Юрий Киперман – отец Михаила Кипермана, управляющий сетью АЗС "Привата".

UPG не в первый раз расширяет свою сеть за счет "приватовских" активов. В частности, 10 июля ей разрешили арендовать 34 заправки, а 31 июля АМКУ передал компании в аренду еще 47 автозаправок. 14 августа Антимонопольный комитет дал ей разрешение на аренду еще 46 "приватовских" АЗС.

До начала полномасштабной войны группа "Приват" оставалась крупнейшим оператором на рынке горючего: ее АЗС работали под разными брендами и реализовывали продукцию Кременчугского НПЗ. Координационный центр управления сетью находился в Днепре.

Самым серьезным ударом для бизнеса стала национализация "Укрнафты" - крупнейшего нефтедобывателя страны. В ноябре 2022 года акции компании были принудительно отчуждены решением правительства и Ставки Верховного главнокомандующего, а контроль над ней передали Министерству обороны; технически процедуру провела НКЦБФР.