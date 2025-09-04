- Категорія
UPG просить в Антимонопольного комітету дозвіл на оренду ще 75 "приватівських" АЗС
Приватне підприємство "Укрпалетсистем" (мережа UPG) очікує дозволу Антимонопольного комітету України на оренду ще 75 АЗС, які раніше працювали під брендом "Авіас"/ANP групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Розгляд заплановано на 4 вересня.
Про це пише Delo.ua з посиланням на проєкт порядку денного засідання АМКУ.
Йдеться про такі компанії:
- ТОВ "Айлонг Еволюшн";
- ТОВ "Альбіленд";
- ТОВ "Енджел Кепітал";
- ТОВ "Євротрейд Експо";
- ТОВ "Жасмі-Трейд";
- ТОВ "Корсо Таун";
- ТОВ "Лайк Інвест";
- ТОВ "Лідер Фінанс";
- ТОВ "Ньюпорт Холдінг";
- ТОВ "Перспектива Про";
- ТОВ "Сіріус Голд";
- ТОВ "Скай Проект";
- ТОВ "Сорелла Оіл";
- ТОВ "Тарос Груп".
Згідно з даними YouControl, бенефіціаром кожної з цих компаній є Юрій Кіперман – батько Михайла Кіпермана, який управляє мережею АЗС "Привату".
UPG не вперше розширює свою мережу за рахунок "приватівських" активів. Зокрема, 10 липня їй дозволили орендувати 34 заправки, а 31 липня АМКУ передав компанії в оренду ще 47 автозаправок. 14 серпня Антимонопольний комітет дав їй дозвіл на оренду ще 46 "приватівських" АЗС.
На початок повномасштабної війни група "Приват" залишалася найбільшим оператором на ринку пального: її АЗС працювали під різними брендами та реалізовували продукцію Кременчуцького НПЗ. Координаційний центр управління мережею знаходився у Дніпрі.
Найсерйознішим ударом для бізнесу стала націоналізація "Укрнафти" — найбільшого нафтовидобувника країни. У листопаді 2022 року акції компанії були примусово відчужені рішенням уряду і Ставки Верховного головнокомандувача, а контроль над нею передали Міністерству оборони; технічно процедуру провела НКЦПФР.