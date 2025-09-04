UPG просить в Антимонопольного комітету дозвіл на оренду ще 75 "приватівських" АЗС

Приватне підприємство "Укрпалетсистем" (мережа UPG) очікує дозволу Антимонопольного комітету України на оренду ще 75 АЗС, які раніше працювали під брендом "Авіас"/ANP групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Розгляд заплановано на 4 вересня.

Про це пише Delo.ua з посиланням на проєкт порядку денного засідання АМКУ.

Йдеться про такі компанії:

ТОВ "Айлонг Еволюшн";

ТОВ "Альбіленд";

ТОВ "Енджел Кепітал";

ТОВ "Євротрейд Експо";

ТОВ "Жасмі-Трейд";

ТОВ "Корсо Таун";

ТОВ "Лайк Інвест";

ТОВ "Лідер Фінанс";

ТОВ "Ньюпорт Холдінг";

ТОВ "Перспектива Про";

ТОВ "Сіріус Голд";

ТОВ "Скай Проект";

ТОВ "Сорелла Оіл";

ТОВ " Тарос Груп ".

Згідно з даними YouControl, бенефіціаром кожної з цих компаній є Юрій Кіперман – батько Михайла Кіпермана, який управляє мережею АЗС "Привату".

UPG не вперше розширює свою мережу за рахунок "приватівських" активів. Зокрема, 10 липня їй дозволили орендувати 34 заправки, а 31 липня АМКУ передав компанії в оренду ще 47 автозаправок. 14 серпня Антимонопольний комітет дав їй дозвіл на оренду ще 46 "приватівських" АЗС.

На початок повномасштабної війни група "Приват" залишалася найбільшим оператором на ринку пального: її АЗС працювали під різними брендами та реалізовували продукцію Кременчуцького НПЗ. Координаційний центр управління мережею знаходився у Дніпрі.

Найсерйознішим ударом для бізнесу стала націоналізація "Укрнафти" — найбільшого нафтовидобувника країни. У листопаді 2022 року акції компанії були примусово відчужені рішенням уряду і Ставки Верховного головнокомандувача, а контроль над нею передали Міністерству оборони; технічно процедуру провела НКЦПФР.