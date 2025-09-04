Запланована подія 2

Новини
UPG просить в Антимонопольного комітету дозвіл на оренду ще 75 "приватівських" АЗС

АЗС UPG
Мережа UPG вже не вперше звертається в АМКУ з подібною заявою. Фото: facebook.com/AZK.UPG

Приватне підприємство "Укрпалетсистем" (мережа UPG) очікує дозволу Антимонопольного комітету України на оренду ще 75 АЗС, які раніше працювали під брендом "Авіас"/ANP групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Розгляд заплановано на 4 вересня. 

Про це пише Delo.ua з посиланням на проєкт порядку денного засідання АМКУ.

Йдеться про такі компанії:

  • ТОВ "Айлонг Еволюшн"; 
  • ТОВ "Альбіленд"; 
  • ТОВ "Енджел Кепітал"; 
  • ТОВ "Євротрейд Експо"; 
  • ТОВ "Жасмі-Трейд"; 
  • ТОВ "Корсо Таун"; 
  • ТОВ "Лайк Інвест"; 
  • ТОВ "Лідер Фінанс"; 
  • ТОВ "Ньюпорт Холдінг"; 
  • ТОВ "Перспектива Про"; 
  • ТОВ "Сіріус Голд"; 
  • ТОВ "Скай Проект"; 
  • ТОВ "Сорелла Оіл";
  • ТОВ "Тарос Груп".

Згідно з даними YouControl, бенефіціаром кожної з цих компаній є Юрій Кіперман батько Михайла Кіпермана, який управляє мережею АЗС "Привату".

UPG не вперше розширює свою мережу за рахунок "приватівських" активів. Зокрема, 10 липня їй дозволили орендувати 34 заправки, а 31 липня АМКУ передав компанії в оренду ще 47 автозаправок. 14 серпня Антимонопольний комітет дав їй дозвіл на оренду ще 46 "приватівських" АЗС.

На початок повномасштабної війни група "Приват" залишалася найбільшим оператором на ринку пального: її АЗС працювали під різними брендами та реалізовували продукцію Кременчуцького НПЗ. Координаційний центр управління мережею знаходився у Дніпрі.

Найсерйознішим ударом для бізнесу стала націоналізація "Укрнафти" — найбільшого нафтовидобувника країни. У листопаді 2022 року акції компанії були примусово відчужені рішенням уряду і Ставки Верховного головнокомандувача, а контроль над нею передали Міністерству оборони; технічно процедуру провела НКЦПФР.

Автор:
Тетяна Ковальчук