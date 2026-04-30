Цены на уровне Лондона и Парижа: пригороды Киева с самыми дорогими частными домами

Даже в пределах одной агломерации дома в пригородах Киева могут стоить по-разному. Самые дорогие варианты традиционно расположены к югу от столицы. Цены на частные дома сопоставимы с пригородами больших европейских городов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЛУН.

ЛУН провел новое исследование рынка – медианные цены на дома в поселках и городках в радиусе до 50 км от Киева. Данные актуальны по состоянию на 6 апреля 2026 г. и сравнивают как стоимость дома, так и цену за квадратный метр и среднюю площадь.

Самые высокие цены предлагают объекты к югу от столицы. Так, дома в Козине стоят $900 тыс., в Плютах – $870 тыс. Эксперты отмечают, что цены сопоставимы с пригородами крупных мировых городов. Например, возле Лондона стоимость дома в среднем составляет $600–800 тыс., в окрестностях Парижа – около $400–650 тыс., а в Лиссабоне цены достигают $800 тыс. и более, в частности, на премиальные направления типа Cascais (городок на берегу Атлантического океана).

Возле Киева премиальные сегменты это Лебедевка (650 тысяч долларов) и Лесники (600 тысяч долларов), где можно наблюдать объекты с высоким качеством застройки на лоне природы.

При этом многие населенные пункты остаются в среднем сегменте. В частности, в Ходосовке стоимость дома составляет $418 тыс., в Романкове – $370 тыс., в Новых Безрадичах – $309 тыс., а в Крушинке – $250 тыс.

Более низкий ценовой уровень фиксируется в таких локациях как Гора ($190 тыс.), Дмитровка и Иванковичи (по $185 тыс.), Петропавловская Борщаговка ($179 тыс.). В Вышгороде средняя цена составляет $163 тыс., а в Гатном, Крюковщине и Софиевской Борщаговке дома стоят $160 тыс.

ЛУН: Цены на дома под Киевом.

В частности, речь идет о домах со средней площадью 120–160 м². Нередко их цена сопоставима с трехкомнатными квартирами в Киеве. В то же время дома имеют гораздо большее пространство и приватность.

Наиболее дешевые опции предлагаются в Гнидине ($150 тыс.), Хотяновке, Осещине и Стоянке (по $165 тыс.).

"Пригород Киева – это очень разные рынки в одном регионе. Условно, в Козине дом может стоить как в пригороде Нью-Йорка, тогда как в более доступных локациях - как однокомнатная квартира в Киеве. Разницу формируют не только локация, но и площадь дома, тип застройки и уровень инфраструктуры",– говорит Людмила Кирюхина.

В ЛУН отметили, что кроме цен в разных локациях, также есть информация о стоимости за квадратный метр и средней площади домов. Это позволяет определить, обусловлена ли высокая цена большими размерами жилья.

В общем, новые данные подтверждают, что рынок домов в пригороде Киева остается сильно сегментированным – здесь есть предложения как для премиум-покупателей, так и для тех, кто рассматривает дом как альтернативу квартире в аналогичном бюджете.

Напомним, с начала 2026 года эксперты зафиксировали значительный рост заинтересованности в частных домах, цены на них соответственно выросли на 58%, однако в городах Украины цены могут отличаться в четыре раза.