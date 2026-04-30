Ціни на рівні Лондона та Парижа: передмістя Києва із найдорожчими приватними будинками

заміський приватний розкішний будинок
Ціна на будинок може також залежати від його площі. / Freepik

Навіть у межах однієї агломерації будинки в передмістях Києва можуть коштувати по різному. Найдорожчі варіанти традиційно розташовані на південь від столиці. Ціни на приватні будинки співставні з передмістями великих європейських міст.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ЛУН.

ЛУН провів нове дослідження ринку – медіанні ціни на будинки в містечках та селищах у радіусі до 50 км від Києва. Дані актуальні станом на 6 квітня 2026 року і порівнюють як вартість будинку, так і ціну за квадратний метр і середню площу.

Найвищі ціни пропонують об’єкти на південь від столиці. Так, будинки в Козині коштують $900 тис., у Плютах – $870 тис. Експерти зазначають, що ціни можна співставити з передмістями великих світових міст. Наприклад, біля Лондона вартість будинку в середньому становить $600–800 тис., в околицях Парижу – близько $400–650 тис., а у Лісабоні ціни досягають $800 тис. і більше, зокрема, на преміальні напрямки типу Cascais (містечко на березі Атлантичного океану).

Біля Києва преміальні сегменти це Лебедівка ($650 тис.) і Лісники ($600 тис.), де можна спостерігати об’єкти з високою якістю забудови на лоні природи.

При цьому чимало населених пунктів залишається у середньому сегменті. Зокрема, у Ходосівці вартість будинку становить $418 тис., у Романкові – $370 тис., у Нових Безрадичах – $309 тис., а у Крушинці – $250 тис.

Більш низький ціновий рівень фіксується у таких локаціях, як Гора ($190 тис.), Дмитрівка та Іванковичі (по $185 тис.), Петропавлівська Борщагівка ($179 тис.). У Вишгороді середня ціна становить $163 тис., а в Гатному, Крюківщині та Софіївській Борщагівці будинки коштують $160 тис.

ЛУН: Ціни на будинки під Києвом. 

Зокрема, мова про будинки із середньою площею 120–160 м². Нерідко їх ціна співставні з трикімнатними квартирами у Києві. Водночас будинки мають значно більший простір і приватність.

Найбільш дешеві опції пропонуються у Гнідині ($150 тис.), Хотянівці, Осещині та Стоянці (по $165 тис.).

“Передмістя Києва – це дуже різні ринки в одному регіоні. Умовно, в Козині будинок може коштувати як у передмісті Нью-Йорка, тоді як у більш доступних локаціях – як однокімнатна квартира в Києві. Різницю формують не лише локація, а й площа будинку, тип забудови та рівень інфраструктури”, – говорить Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

У ЛУН наголосили: окрім цін у різних локаціях, також є інформація про вартість за квадратний метр і середню площу будинків. Це дає змогу визначити, чи обумовлена висока ціна більшими розмірами житла. 

Загалом нові дані підтверджують, що ринок будинків у передмісті Києва залишається сильно сегментованим – тут є пропозиції як для преміум-покупців, так і для тих, хто розглядає будинок як альтернативу квартирі в аналогічному бюджеті. 

Нагадаємо, із початку 2026 року експерти зафіксували значний ріст зацікавленості в приватних будинках, ціни на них відповідно зросли на 58%, однак у містах України ціни можуть відрізнятись у чотири рази. 

Автор:
Ярослава Тюпка