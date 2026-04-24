Від $65 тис. до $1 млн: як відрізняються ціни на будинки в Києві, області, регіонах

приватний будинок
Географія розташування нерухомості суттєво впливає на її ціну. / Pexels

Ціни на приватні будинки в Києві суттєво відрізняються залежно від району – від $152 тис. у Дніпровському до понад $1 млн у Печерському. У передмісті розрив також значний: від $150 тис. до майже $900 тис. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ЛУН.

Ціни по районах

Найвищі ціни традиційно демонструє Печерський район. Згідно з даними за 6 квітня 2026 року, вартість будинку складає $1,09 млн. У Дніпровському районі приватне житло коштує у 7 разів менше – $152 тис.

Відносно дорогим є житло у наступних районах:

  • Голосіївський ($420 тис.)
  • Оболонський ($345 тис.)
  • Подільський ($330 тис.)

Більш дешеві приватні будинки у: Солом’янському ($265 тис.), Деснянському та Святошинському (по $210 тис.).

Ще нижчі ціни пропонують: Дарницький ($170 тис.) та Дніпровський ($152 тис.). 

Щодо нерухомості у Шевченківському районі – відсутні дані для коректного аналізу на даний момент. 

Передмістя Києва

Аналітики дослідили також населені пункти у радіусі 50 км від Києва. Виявлено, що ціни в таких містечках та селищах теж дуже нерівномірні: від $150 тис. у Гнідині до $900 тис. у Козині та $870 тис. у Плютах. 

Дорогі будинки також у Лебедівці ($650 тис.) та Лісниках ($600 тис.) – ці населені пункти заслужили славу преміальних.

Водночас велика кількість передмість пропонує діапазон $160–220 тис.:

  • Вишгород ($163 тис.)
  • Гатне, Крюківщина та Софіївська Борщагівка (по $160 тис.), 
  • Хот’янівка, Осещина та Стоянка (по $165 тис.).

Львів, Одеса

Для порівняння ЛУН взяв цінові показники по регіонах України. 

У Львові найдорожчі будинки пропонують наступні райони:

  • Личаківський ($210 тис.)
  • Залізничний ($200 тис.) 
  • Шевченківський ($180 тис.).

у Приморському – $285 тис., Київський – $230 тис., а Пересипський пропонує лише $80 тис., Хаджибейський – $65 тис.

Висновок

Будинки залишаються нішевим сегментом нерухомості, а ціни на них дуже контрастні: у центрі міста ціна може перевищувати мільйон доларів, а на околицях чи передмістях – у 5-7 разів дешевше.

Нагадаємо, у 2026 році ціни на приватні будинки зросли на 58%. Аналітики відзначають, що зацікавленість цим сегментом нерухомості наприкінці березня майже досягла максимуму за останні два роки.

Автор:
Ярослава Тюпка