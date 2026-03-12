Черчилля уберут с банкнот Великобритании: кто появится вместо него

Банк Англии официально объявил о радикальном изменении дизайна национальной валюты. Следующее поколение фунтовых банкнот будет украшено изображениями представителей дикой природы Великобритании.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Это решение положит конец полувековой традиции размещения на деньгах портретов выдающихся исторических деятелей.

Изменение будет касаться банкнот всех номиналов, где сейчас изображены Уинстон Черчилль, Джейн Остин, Уильям Тернер и Алан Тюринг.

На аверсе сохранится портрет короля Карла III, однако оборотная сторона полностью перейдет в распоряжение естественной тематики.

Общественный опрос

Решение регулятора основывается на результатах масштабных публичных консультаций, в которых приняло участие 44 000 человек.

Анализ ответов показал, что тема природы наиболее популярна среди граждан, тогда как исторические фигуры оказались лишь на третьем месте по уровню поддержки.

Руководство банка объяснило, что искало символы, объединяющие общество, вызывают положительный отклик у общественности и не провоцируют политические споры.

Помимо животных дизайн может включать характерные британские растения и ландшафты.

Политики выступили в защиту Черчилля

Несмотря на стремление банка найти нейтральную тему, инициатива вызвала волну обсуждений в политических кругах. Представители оппозиционных сил и консервативного крыла критикуют отказ от национальных символов, называя это проявлением современной идеологической моды.

В частности, раздаются заявления о неуместности замены фигуры Уинстона Черчилля на представителей фауны во времена сложных геополитических вызовов.

Споры вокруг выбора лиц для банкнот не являются новыми для Британии, ведь каждая смена портретов в последние десятилетия сопровождалась общественными дискуссиями по инклюзивности и исторической справедливости.

Иллюзия движения на банкнотах

Представители центрального банка рассматривают переход на естественную тематику как возможность внедрения новых элементов защиты и визуальных эффектов.

Главный кассир Виктория Клеланд отметила, что новые технологии позволяют создавать иллюзию движения, например, машущего крыльями птицы или бега оленя.

Это станет следующим шагом после успешного перехода с бумажных банкнот на полимерные, произошедшие за последние годы.

В то же время актуальность нового дизайна совпадает со стремительным сокращением доли наличных расчетов в стране, которая упала с 48% в 2014 году до менее 10% в 2024 году.

