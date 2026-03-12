Черчилля приберуть з банкнот Великої Британії: хто з'явиться замість нього

Банк Англії офіційно оголосив про радикальну зміну дизайну національної валюти. Наступне покоління фунтових банкнот буде прикрашене зображеннями представників дикої природи Великої Британії.

Зазначається, що це рішення покладе край півстолітній традиції розміщення на грошах портретів видатних історичних діячів.

Зміна стосуватиметься банкнот усіх номіналів, де нині зображені Вінстон Черчилль, Джейн Остін, Вільям Тернер та Алан Тюрінг.

На аверсі збережеться портрет короля Карла III, проте зворотний бік повністю перейде у розпорядження природної тематики.

Громадське опитування

Рішення регулятора ґрунтується на результатах масштабних публічних консультацій, у яких взяли участь 44 000 осіб.

Аналіз відповідей показав, що тема природи є найбільш популярною серед громадян, тоді як історичні постаті опинилися лише на третьому місці за рівнем підтримки.

Керівництво банку пояснило, що шукало символи, які об’єднують суспільство, викликають позитивний відгук у громадськості та не провокують політичних суперечок.

Окрім тварин, дизайн може включати характерні британські рослини та ландшафти.

Політики виступили на захист Черчилля

Попри прагнення банку знайти нейтральну тему, ініціатива вже викликала хвилю обговорень у політичних колах. Представники опозиційних сил та консервативного крила критикують відмову від національних символів, називаючи це проявом сучасної ідеологічної моди.

Зокрема, лунають заяви про недоречність заміни постаті Вінстона Черчилля на представників фауни в часи складних геополітичних викликів.

Суперечки навколо вибору облич для банкнот не є новими для Британії, адже кожна зміна портретів протягом останніх десятиліть супроводжувалася громадськими дискусіями щодо інклюзивності та історичної справедливості.

Ілюзія руху на банкнотах

Представники центрального банку розглядають перехід на природну тематику як можливість впровадити нові елементи захисту та візуальні ефекти.

Головний касир Вікторія Клеланд зазначила, що нові технології дозволяють створювати ілюзію руху, наприклад, птаха, що махає крилами, або бігу оленя.

Це стане наступним кроком після успішного переходу з паперових банкнот на полімерні, що відбувся протягом останніх років.

Водночас актуальність нового дизайну збігається зі стрімким скороченням частки готівкових розрахунків у країні, яка впала з 48% у 2014 році до менш ніж 10% у 2024 році.

