Чернобыльская АЭС заживлена, несмотря на ночную атаку РФ на энергоузлы — Минэнерго

Чернобыльская АЭС заживлена от Объединенной энергосистемы Украины несмотря на ночную атаку на энергоузлы. Вопреки на попыткам врага повлечь за собой блекаут на ядерном объекте, энергетикам удалось оперативно стабилизировать ситуацию.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По данным ведомства, благодаря слаженной работе энергетиков все объекты ДСП "Чернобыльская АЭС", в частности Новый Безопасный Конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива, заживлены от Объединенной энергосистемы Украины в штатном режиме.

В министерстве подчеркнули, что радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольные уровни. Станция снабжена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками электропитания на случай повторных атак.

Прямой угрозы для населения и окружающей среды пока нет. Энергетики и персонал станции продолжают мониторинг ситуации в усиленном режиме.

Ранее международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что все внешнее энергоснабжение Чернобыльской атомной электростанции прервано из-за сегодняшних обстрелов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что сегодня, 20 января, несколько украинских электрических подстанций, жизненно важных для ядерной безопасности, пострадали от масштабной военной деятельности.

Напомним, в результате очередной атаки России на объекты энергетической инфраструктуры 20 января обесточены потребители в Киеве и Киевской области, в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Ровенской и Харьковской областях.