Чорнобильська АЕС заживлена попри нічну атаку РФ на енерговузли - Міненерго

Чорнобильська АЕС
Енергетики відновили живлення ЧАЕС після обстрілу енерговузлів / Depositphotos

Чорнобильська АЕС заживлена від Об’єднаної енергосистеми України попри нічну атаку на енерговузли. Незважаючи на спроби ворога спричинити блекаут на ядерному об’єкті, енергетикам вдалося оперативно стабілізувати ситуацію. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За даними відомства, наразі завдяки злагодженій роботі енергетиків усі об’єкти ДСП "Чорнобильська АЕС", зокрема Новий Безпечний Конфайнмент та сховища відпрацьованого ядерного палива, заживлені від Об’єднаної енергосистеми України у штатному режимі.

У міністерстві підкреслили, що радіаційний фон на промисловому майданчику та в зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів. Станція забезпечена необхідним запасом палива та справними резервними джерелами електроживлення на випадок повторних атак.

Прямої загрози для населення та навколишнього середовища наразі немає. Енергетики та персонал станції продовжують моніторинг ситуації у посиленому режимі.

Раніше міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що все зовнішнє енергопостачання Чорнобильської атомної електростанції перервано через сьогоднішній обстріл.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що сьогодні, 20 січня, кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали від масштабної військової діяльності.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури 20 січня знеструмлені споживачі у місті Києві та Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Рівненщині та Харківщині. 

Автор:
Тетяна Бесараб