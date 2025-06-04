Чешская Czechoslovak Group завершает запуск производства 155-мм снарядов в Украине

Чешский оборонный холдинг Czechoslovak Group почти завершил строительство производственной линии для производства 155-мм артиллерийских снарядов на территории Украины.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Милитарного".

Проект реализуется совместно с правительством Украины. Производственная площадка уже находится на финальной стадии подготовки к запуску. Хотя точной даты запуска пока не называют, предприятие уже готово к выпуску основной номенклатуры боеприпасов, входящей в линейку Czechoslovak Group.

Представители компании подчеркнули, что отвечают исключительно за запуск производственной линии, а все организационные процессы координируются украинской стороной. Новое производство будет расположено в зоне с низким риском ракетных ударов, что позволит обеспечить бесперебойность работы.

Czechoslovak Group активно сотрудничает с Украиной в сфере оборонной промышленности. В частности, в 2024 году компания "Украинская бронетехника" получила лицензию на производство танковых и артиллерийских боеприпасов, а также технологии и документацию от европейского партнера.

В рамках лицензионного пакета Украина будет производить:

155-мм артиллерийские выстрелы M107 и L15 повышенной мощности;

155-мм дальнобойные снаряды HE ER-BT/BB MKM/VMK;

105-мм обломочно-фугасные выстрелы M1 HE;

120-мм танковые боеприпасы неназванного типа.

Производство натовских калибров в Украине станет важным шагом по укреплению обороноспособности страны и развитию стратегического партнерства с европейскими производителями.

Добавим, что Украина подписала пакет документов о сотрудничестве с чешским холдингом Czechoslovak Group еще в начале 2024 года.