Чеська Czechoslovak Group завершує запуск виробництва 155-мм снарядів в Україні

Чеський оборонний холдинг Czechoslovak Group майже завершив будівництво виробничої лінії для виготовлення 155-мм артилерійських снарядів на території України.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Мілітарного".

Проєкт реалізується спільно з урядом України. Виробничий майданчик уже перебуває на фінальній стадії підготовки до запуску. Хоча точної дати запуску наразі не називають, підприємство вже готове до випуску основної номенклатури боєприпасів, що входить до лінійки Czechoslovak Group.

Представники компанії наголосили, що відповідають винятково за запуск виробничої лінії, а всі організаційні процеси координуються українською стороною. Нове виробництво буде розташоване в зоні з низьким ризиком ракетних ударів, що дозволить забезпечити безперебійність роботи.

Czechoslovak Group активно співпрацює з Україною у сфері оборонної промисловості. Зокрема, у 2024 році компанія "Українська бронетехніка" отримала ліцензії на виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, а також технології та документацію від європейського партнера.

У межах ліцензійного пакета Україна виготовлятиме:

155-мм артилерійські постріли M107 та L15 підвищеної потужності;

155-мм далекобійні снаряди HE ER-BT/BB MKM/VMK;

105-мм уламково-фугасні постріли M1 HE;

120-мм танкові боєприпаси неназваного типу.

Виробництво натівських калібрів в Україні стане важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни та розбудові стратегічного партнерства з європейськими виробниками.

Додамо, що Україна підписала пакет документів про співпрацю з чеським холдингом Czechoslovak Group ще на початку 2024 року.