Четыре российских банкира заработали миллионы евро на санкциях против России: как им это удалось

Четыре директора люксембургского офиса Газпромбанка, через который шли платежи европейских стран за поставку "Газпрома", получили более 9 млн евро благодаря обвалу цен на российские еврооблигации после введения санкций в 2022 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, получив от московского отделения "Газпромбанка" персональные кредиты, банкиры начали скупать облигации внешнего займа "Газпрома", которые заблокированы в Европе и сильно подешевели из-за развязанной Владимиром Путиным войны, чтобы обменять их на рублевые бумаги по полной стоимости. Таким образом, банкиры могли заработать более 9 млн евро.

Особенностью этих операций стало то, что информацию о конкретных выпусках бондов и сроках обмена «Газпром» публиковал нерегулярно и незадолго до обмена. Однако банкиры умудрялись заранее купить у западных инвесторов бумаги необходимых выпусков, которые могли стоить половину номинала. Без предварительной информации о том, какие именно облигации будут обмениваться, совершить такие соглашения в сжатые сроки было бы «невозможно», рассказал информированный источник.

Кроме того, при обмене зарубежных облигаций был задействован Национальный расчетный депозитарий (НРД), уже находившийся под санкциями ЕС. «Это сродни обходу санкций, — заявил чиновник ЕС, который ознакомился с результатами расследования FT. – Необходимо, чтобы этот вопрос стал предметом уголовного расследования в Люксембурге».

Неизвестно, сколько денег получили четыре банкира в виде персональных кредитов, отмечает FT, но, согласно документам, с июля по ноябрь 2022 года на их счета было переведено около 17 млн евро, которые они использовали для десятков сделок. Финансовый регулятор Люксембурга CSSF впоследствии установил, что банк нарушил свои правила, запрещающие открывать личные счета сотрудникам, и не провел проверку, несмотря на то, что директора принадлежали к категории «высокого риска».

Первым заниматься сделками начал директор Bank GPB International SA (Люксембург) Дмитрий Деркач. В июне 2022 года он приезжал в Москву, а по возвращении открыл личный счет в люксембургском банке и получил на него деньги из московского.

Затем к операциям подключились еще три члена правления люксембургского офиса – Сергей Некрасов, Сергей Белоусов и Павел Большаков.

Они, похоже, «охотились на рынке» за соответствующими трудностями, которые было трудно найти, рассказал FT человек, знакомый с сделками. Банкиры не участвовали во всех раундах обмена, но купили четыре конкретных облигации, которые до конца 2022 г. были заменены на рублевые бумаги. Часто покупки совершались незадолго до того, как на сайте "Газпрома" появлялось объявление об обмене данной облигации.

К примеру, с конца сентября они начали скупать долларовые бонды, об обмене которых было объявлено 7 октября, а он завершился 24 октября. В Европе их можно было купить примерно в 50% от номинала, а бумаги в рублях после обмена даже росли в декабре до 120%.

Впоследствии покинувший Газпромбанк и живущий в Люксембурге Деркач сказал FT, что «отсутствие каких-либо существенных выводов со стороны банковского регулятора Люксембурга по итогам тщательного расследования… должно окончательно подтверждать, что в данном деле не было ничего противозаконного». Билоусов и Большаков, которые теперь руководят в Люксембурге инвесткомпанией B&B Capital Partners, а также Некрасов, ставший в октябре 2025 года гендиректором московского футбольного клуба «Спартак», не ответили на запросы о комментариях.

Bank GPB International опроверг подозрения в «рыночных злоупотреблениях или участии иным образом в каких-либо противоправных действиях».

Соглашения с бондами были прекращены после проверки в люксембургском Газпромбанке в конце 2022 года, рассказали собеседники FT. CSSF проводил проверку банка в марте 2023 г. после получения информации о возможных нарушениях. Однако, по словам источников, он не опросил некоторых лиц, которые имели информацию об операциях.

Напомним, российский рынок акций 14 августа пережил самое сильное дневное падение с сентября 2022 года: индекс Мосбиржи снизился на 4,29% до 2136,3 пункта. В пересчете на капитализацию рынок за одну торговую сессию потерял около 250 млрд. рублей.