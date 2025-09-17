Запланована подія 2

Chery постепенно выходит из России из-за санкций и сборов

Chery
Chery выходит из России из-за санкций и утилизационного собрания / Depositphotos

Китайский автопроизводитель Chery Automobile объявил о постепенном выходе с российского рынка, ранее втором по значению после Китая. В 2024 году на Россию приходилось 25,5% от общей выручки компании, а в 2023-м — 17,7%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Nikkei Asia.

В прошлом году в РФ продано более 325 тысяч автомобилей брендов Chery, Exeed, Omoda и Jaecoo.

Несмотря на наличие 372 дилерских представительств и 687 автосалонов, компания уже приступила к сворачиванию операций: в апреле 2025 года ее дочерняя структура передала активы трем неназванным компаниям. К 2027 году Chery планирует минимизировать присутствие в России постепенно сокращая количество брендов и каналов сбыта.

Причинами такого решения стали санкции, новое утилизационное собрание для импортных автомобилей в России и отсутствие локального производства, что сделало бизнес компании нерентабельным. Аналитик Rhodium Group Грегор Себастьян называет выход «радикальным разворотом», но считает его разумным в долгосрочной перспективе.

Параллельно Chery готовится к размещению акций на Гонконгской бирже с целью привлечь $1,2 млрд для развития электромобилей и гибридов, представив более восьми новых моделей и усиливая экспансию на внешние рынки.

Chery Auto планирует потратить миллиарды евро, чтобы обеспечить успешное восприятие своих брендов Omoda и Jaecoo на европейском рынке в течение следующих трех лет.

Автор:
Татьяна Гойденко