Chery поступово виходить з Росії через санкції та збори

Chery
Chery виходить з Росії через санкції та утилізаційні збори / Depositphotos

Китайський автовиробник Chery Automobile оголосив про поступовий вихід з російського ринку, який раніше був другим за значенням після Китаю. У 2024 році на Росію припадало 25,5% загальної виручки компанії, а у 2023-му — 17,7%. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Nikkei Asia.

Минулого року в РФ продано понад 325 тисяч автомобілів брендів Chery, Exeed, Omoda та Jaecoo.

Попри наявність 372 дилерських представництв і 687 автосалонів, компанія вже розпочала згортання операцій: у квітні 2025 року її дочірня структура передала активи трьом неназваним компаніям. До 2027 року Chery планує мінімізувати присутність у Росії, поступово скорочуючи кількість брендів та каналів збуту.

Причинами такого рішення стали санкції, нові утилізаційні збори для імпортних автомобілів у Росії та відсутність локального виробництва, що зробило бізнес компанії нерентабельним. Аналітик Rhodium Group Грегор Себастьян називає вихід «радикальним розворотом», але вважає його розумним у довгостроковій перспективі.

Паралельно Chery готується до розміщення акцій на Гонконгській біржі з метою залучити $1,2 млрд для розвитку електромобілів і гібридів, представивши понад вісім нових моделей та посилюючи експансію на зовнішні ринки.

Додамо, Chery Auto планує витратити мільярди євро, щоб забезпечити успішне сприйняття своїх брендів Omoda та Jaecoo на європейському ринку протягом наступних трьох років.

Автор:
Тетяна Гойденко