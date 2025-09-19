Chrome получил большое обновление с интеграцией искусственного интеллекта

Chrome получил масштабное обновление с интеграцией технологий Google ИИ. Теперь браузер помогает пользователям выполнять задачи быстрее, делает информацию более понятной и повышает безопасность при работе в интернете.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Новый Chrome с ИИ

Gemini в Chrome

С сегодняшнего дня пользователи настольных компьютеров Mac и Windows в США с английским языком могут воспользоваться функцией Gemini в Chrome. Она помогает разъяснять сложную информацию на любых веб-страницах, что делает просмотр Интернета более понятным и удобным.

В скором времени Gemini станет доступной для компаний через Google Workspace, обеспечивая корпоративный уровень безопасности и контроля данных. Кроме того, функцию расширяют на мобильные устройства в США, чтобы пользователи могли получать поддержку искусственного интеллекта в любом месте дома или в дороге. На Android Gemini можно активировать прямо в Chrome и в других приложениях удерживанием кнопки питания, а в ближайшее время она появится и на iOS.

Агент по сети

В ближайшие месяцы Gemini в Chrome научится выполнять задания на веб-страницах за вас – от записи на стрижку до заказа продуктов. Вы просто даете команду, а агентский ассистент действует от вашего имени, оставляя вам полный контроль.

Gemini помогает управлять несколькими вкладками одновременно

Gemini в Chrome теперь может работать на нескольких вкладках одновременно, что позволяет быстро сравнивать и обобщать информацию из разных источников. Это особенно удобно, когда вы планируете поездку, сравниваете варианты отелей, рейсов и развлечений или собираете данные для работы или обучения. Gemini помогает объединить всю нужную информацию в один понятный формат, экономя ваше время и уменьшая стресс от поиска и организации данных.

Быстрый поиск веб-страниц, которые вы посещали ранее

Иногда нужно вернуться в прошедший проект, но просматривать всю историю браузера не хочется. В скором времени Gemini в Chrome поможет легко воспроизвести нужные веб-страницы. Вы сможете задавать вопросы типа: "На каком сайте я видел письменный стол из грецкого ореха на прошлой неделе?" или "Какой это был блог о покупках в школу?" — и получать быстрые ответы без лишнего пролистывания истории.

Работайте с приложениями Google, не переключаясь между вкладками

Gemini в Chrome теперь интегрируется с любимыми сервисами Google, такими как Календарь, YouTube и Карты. Это позволяет планировать встречи, проверять местонахождение и выполнять другие действия, не оставляя текущую веб-страницу. К примеру, если вы ищете определенное место в видео на YouTube, можно просто спросить Gemini, и он сразу покажет нужную информацию.

Искусственный интеллект в поиске прямо из омнибокса

Теперь в Chrome вы сможете быстро получить доступ к режиму искусственного интеллекта Поиск Google непосредственно из адресной строки (омнибокса). Это позволяет задавать более сложные вопросы, получать подробные ответы от AI и легко продолжать исследования в Интернете. Обновление сначала станет доступным на английском языке в США, а затем распространится на другие страны и языки.

Задавайте вопросы и узнайте больше о текущей странице

Теперь в Chrome можно задавать вопросы о веб-странице, на которой вы находитесь, прямо из универсального окна поиска. Браузер предлагает вопросы на основе контекста страницы, чтобы помочь вам побыстрее получить нужную информацию. Вы получаете обзор от ИИ поиска рядом со страницей и можете задавать дополнительные вопросы, не оставляя ее. Контекстные подсказки доступны на английском языке в США и в ближайшее время будут доступны в других странах и языках.

Сражайтесь с мошенничеством с помощью Gemini Nano

Мы продолжаем использовать искусственный интеллект, чтобы защищать вас от интернет-угроз и недоброжелательных программ. Режим усиленной защиты безопасного просмотра уже применяет Gemini Nano для обнаружения мошенничества технической поддержки, когда злоумышленники пытаются обманом заставить вас скачать вредоносное ПО. Вскоре эта защита расширится и на сайты, использующие фальшивые вирусы или поддельные розыгрыши, чтобы обмануть пользователей.

Попрощайтесь с подозрительными уведомлениями и нежелательными разрешениями

Chrome теперь обнаруживает потенциально спамные или мошеннические оповещения и позволяет легко просмотреть их или отказаться от подписки. Благодаря этой функции количество нежелательных уведомлений для пользователей Chrome на Android уже сократилось примерно на 3 млрд каждый день, уменьшая лишние отвлечения.

Кроме того, Chrome использует искусственный интеллект для анализа ваших предпочтений и оценки качества сайтов. Когда браузер определяет, что вы вряд ли предоставите разрешение (например, доступ к камере или местонахождению), запросы отображаются менее навязчиво, обеспечивая комфортную и безопасную работу в интернете.

Изменяйте скомпрометированные пароли одним щелчком

Chrome уже автоматически заполняет ваши аккаунты и предупреждает, если любой из паролей стал скомпрометированным. В скором времени браузер будет использовать искусственный интеллект в качестве агента паролей, чтобы сделать процесс еще проще: вы сможете изменять сохраненные пароли одним щелчком на поддерживаемых сайтах, таких как Coursera, Spotify, Duolingo, H&M и других.

