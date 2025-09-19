Chrome отримав велике оновлення з інтеграцією штучного інтелекту

Chrome отримав масштабне оновлення з інтеграцією технологій Google ШІ. Тепер браузер допомагає користувачам виконувати завдання швидше, робить інформацію зрозумілішою та підвищує безпеку під час роботи в Інтернеті.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Новий Chrome з ШІ

Gemini в Chrome

З сьогоднішнього дня користувачі настільних комп’ютерів Mac та Windows у США з англійською мовою можуть скористатися функцією Gemini в Chrome. Вона допомагає роз’яснювати складну інформацію на будь-яких веб-сторінках, що робить перегляд Інтернету більш зрозумілим і зручним.

Незабаром Gemini стане доступною для компаній через Google Workspace, забезпечуючи корпоративний рівень безпеки та контролю даних. Крім того, функцію розширюють на мобільні пристрої в США, щоб користувачі могли отримувати підтримку штучного інтелекту в будь-якому місці — вдома чи в дорозі. На Android Gemini можна активувати прямо в Chrome та інших додатках утримуванням кнопки живлення, а найближчим часом вона з’явиться і на iOS.

Агент у мережі

У найближчі місяці Gemini в Chrome навчиться виконувати завдання на веб-сторінках за вас — від запису на стрижку до замовлення продуктів. Ви просто даєте команду, а агентський помічник діє від вашого імені, залишаючи вам повний контроль.

Gemini допомагає керувати кількома вкладками одночасно

Gemini в Chrome тепер може працювати на кількох вкладках одночасно, що дозволяє швидко порівнювати та узагальнювати інформацію з різних джерел. Це особливо зручно, коли ви плануєте поїздку, порівнюєте варіанти готелів, рейсів та розваг, або збираєте дані для роботи чи навчання. Gemini допомагає об’єднати всю потрібну інформацію в один зрозумілий формат, економлячи ваш час і зменшуючи стрес від пошуку та організації даних.

Швидкий пошук веб-сторінок, які ви відвідували раніше

Іноді потрібно повернутися до минулого проекту, але переглядати всю історію браузера не хочеться. Незабаром Gemini в Chrome допоможе легко відтворити потрібні веб-сторінки. Ви зможете задавати питання на кшталт: "На якому сайті я бачив письмовий стіл з волоського горіха минулого тижня?" або "Який це був блог про покупки до школи?" — і отримувати швидкі відповіді без зайвого перегортання історії.

Працюйте з програмами Google, не перемикаючись між вкладками

Gemini в Chrome тепер інтегрується з улюбленими сервісами Google, такими як Календар, YouTube та Карти. Це дозволяє планувати зустрічі, перевіряти місцезнаходження та виконувати інші дії, не залишаючи поточної веб-сторінки. Наприклад, якщо ви шукаєте певне місце у відео на YouTube, можна просто запитати Gemini, і він одразу покаже потрібну інформацію.

Штучний інтелект у пошуку прямо з омнібокса

Тепер у Chrome ви зможете швидко отримати доступ до режиму штучного інтелекту Пошуку Google безпосередньо з адресного рядка (омнібокса). Це дозволяє ставити довші та складніші запитання, отримувати детальні відповіді від AI і легко продовжувати дослідження в Інтернеті. Оновлення спершу стане доступним англійською мовою в США, а згодом пошириться на інші країни та мови.

Ставте запитання та дізнавайтеся більше про поточну сторінку

Тепер у Chrome можна ставити запитання про веб-сторінку, на якій ви перебуваєте, прямо з універсального вікна пошуку. Браузер пропонує запитання на основі контексту сторінки, щоб допомогти вам швидше отримати потрібну інформацію. Ви отримуєте огляд від ШІ Пошуку поруч із сторінкою та можете ставити додаткові запитання, не залишаючи її. Контекстні підказки наразі доступні англійською в США і найближчим часом будуть доступні в інших країнах та мовах.

Боріться з шахрайством за допомогою Gemini Nano

Ми продовжуємо використовувати штучний інтелект, щоб захищати вас від інтернет-загроз і недоброзичливих програм. Режим посиленого захисту безпечного перегляду вже застосовує Gemini Nano для виявлення шахрайства технічної підтримки, коли зловмисники намагаються обманом змусити вас завантажити шкідливе ПЗ. Незабаром цей захист розшириться і на сайти, які використовують фальшиві віруси або підроблені розіграші, щоб обдурити користувачів.

Попрощайтеся з підозрілими сповіщеннями та небажаними дозволами

Chrome тепер виявляє потенційно спамні або шахрайські сповіщення та дозволяє легко переглянути їх або відмовитися від підписки. Завдяки цій функції кількість небажаних сповіщень для користувачів Chrome на Android вже скоротилася приблизно на 3 мільярди щодня, зменшуючи зайві відволікання.

Крім того, Chrome використовує штучний інтелект для аналізу ваших уподобань та оцінки якості сайтів. Коли браузер визначає, що ви навряд чи надасте дозвіл (наприклад, доступ до камери чи місцезнаходження), запити відображаються менш нав’язливо, забезпечуючи комфортну та безпечну роботу в Інтернеті.

Змінюйте скомпрометовані паролі одним кліком

Chrome вже автоматично заповнює ваші облікові дані та попереджає, якщо будь-який із паролів став скомпрометованим. Незабаром браузер використовуватиме штучний інтелект як агент паролів, щоб зробити процес ще простішим: ви зможете змінювати збережені паролі одним кліком на підтримуваних сайтах, таких як Coursera, Spotify, Duolingo, H&M та інших.

Надаємо, компанія Google розпочала процес об'єднання двох своїх операційних систем - Android і ChromeOS у єдину платформу.