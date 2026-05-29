CIO NovaPay Алексей Рубан ушел с должности после восьми лет работы в компании

Chief innovation officer международного финансового сервиса NovaPay Алексей Рубан сообщил о завершении работы в компании после восьми лет работы.

По словам Рубана, за это время команда реализовала запуск обновленной кассовой системы для "Новой почты", получила лицензию на открытие счетов и за восемь месяцев создала мобильное приложение сервиса.

"Ухожу из компании, где собственное мобильное приложение с миллионом клиентов, кредитный портфель более 2 млрд грн, 300 сотрудников в собственной R&D-команде и продукты, которыми ежедневно пользуются миллионы украинцев", - отметил он.

Также Рубан сообщил, что открыт к новым проектам и сотрудничеству, однако не уточнил, где продолжит карьеру.

Согласно данным LinkedIn, в 2007 году Алексей Рубан возглавил отдел бизнес-процессов и интернет-технологий в ПУМБ. В 2013 г. он стал CIO Delta Bank, а в 2015 г. перешел на должность руководителя транзакционного бизнеса ПУМБ.

NovaPay работает с 2001 года и входит в группу Nova ("Новая почта"). Компания предоставляет финансовые услуги онлайн и офлайн через сеть отделений "Новой почты". По информации на сайте компании, сервис обслуживает клиентов более чем в 3,6 тыс. отделениях по Украине.

Добавим, в марте компания сообщила, что количество пользователей сервиса NovaPay в Украине превысило 1 миллион. Это частные лица и предприниматели, которые используют платформу для ежедневных транзакций как в цифровом формате, так и в отделениях.