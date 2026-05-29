CIO NovaPay Олексій Рубан пішов з посади після восьми років роботи в компанії

CIO NovaPay Олексій Рубан пішов з компанії

Chief innovation officer міжнародного фінансового сервісу NovaPay Олексій Рубан повідомив про завершення роботи в компанії після восьми років роботи. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на LinkedIn.

За словами Рубана, за цей час команда реалізувала запуск оновленої касової системи для "Нової пошти", отримала ліцензію на відкриття рахунків та за вісім місяців створила мобільний застосунок сервісу.

"Йду з компанії, де власний мобільний застосунок з мільйоном клієнтів, кредитний портфель понад 2 млрд грн, 300 співробітників у власній R&D-команді та продукти, якими щодня користуються мільйони українців", — зазначив він.

Також Рубан повідомив, що відкритий до нових проєктів та співпраці, однак не уточнив, де продовжить кар’єру.

Згідно з даними LinkedIn, у 2007 році Олексій Рубан очолив відділ бізнес-процесів та інтернет-технологій у ПУМБ. У 2013 році він став CIO Delta Bank, а у 2015 році перейшов на посаду керівника транзакційного бізнесу ПУМБ.

NovaPay працює з 2001 року та входить до групи Nova ("Нова пошта"). Компанія надає фінансові послуги онлайн та офлайн через мережу відділень "Нової пошти". За інформацією на сайті компанії, сервіс обслуговує клієнтів у понад 3,6 тис. відділеннях по Україні.

Додамо, у березні компанія повідомила, що кількість користувачів сервісу NovaPay в Україні перевищила 1 мільйон. Це приватні особи та підприємці, які використовують платформу для щоденних транзакцій як у цифровому форматі, так і в мережі відділень.

Тетяна Гойденко