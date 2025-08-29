Дания в этом году планирует инвестировать €1,4 млрд в оборонный сектор Украины

В 2025 году украинские оборонные компании получат около €1,4 млрд прямых инвестиций в рамках "датской модели".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Укринформ со ссылкой на заявление министра обороны Дании Трольса Лунд Пульсена.

Инвестиции для украинских оборонных компаний

Министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен заявил, что прошлогодние инвестиции по "датской модели" в украинские оборонные компании составляли €600 млн, а в 2025 году ожидается около €1,4 млрд. По его словам, украинская оборонная промышленность работает значительно быстрее и эффективнее европейских компаний, производя продукцию за месяцы.

Пульсен добавил, что в ближайшее время первая украинская компания приступит к производству на территории Дании в безопасных условиях, а другие предприятия присоединятся в течение года. Военная поддержка Украины оставалась центральной темой встречи с европейскими коллегами.

Что такое "датская модель"?

"Данская модель" предполагает прямое финансирование украинских оборонных предприятий. Украина формирует перечень проектов, нуждающихся в финансировании, а датские специалисты проверяют рекомендованные компании, оценивают их способность и опыт выполнения контрактов.