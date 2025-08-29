Данія цьогоріч планує інвестувати €1,4 млрд у оборонний сектор України

У 2025 році українські оборонні компанії отримають близько €1,4 млрд прямих інвестицій у межах “данської моделі”.

Як пише Delo.ua, про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву міністра оборони Данії Трольса Лунд Пульсена.

Інвестиції для українських оборонних компаній

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, що минулорічні інвестиції за "данською моделлю" в українські оборонні компанії становили €600 млн, а у 2025 році очікується близько €1,4 млрд. За його словами, українська оборонна промисловість працює значно швидше та ефективніше за європейські компанії, виробляючи продукцію за місяці, а не роки.

Пульсен додав, що найближчим часом перша українська компанія розпочне виробництво на території Данії у безпечних умовах, а інші підприємства приєднаються протягом року. Військова підтримка України залишалася центральною темою зустрічі з європейськими колегами.

Що таке "данська модель"?

"Данська модель" передбачає пряме фінансування українських оборонних підприємств. Україна формує перелік проєктів, які потребують фінансування, а данські фахівці перевіряють рекомендовані компанії, оцінюють їхню спроможність та досвід виконання контрактів.