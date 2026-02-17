Давление войны и энергетические риски: бизнес снизил оценки текущего состояния экономики

Индекс возобновления деловой активности в Украине впервые с 2023 года опустился ниже нуля.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом экономических исследований (ИЭД).

Бизнес ждет конца войны

Завершение войны остается главным фактором, который может улучшить условия для бизнеса, считают 89,2% опрошенных предприятий. Этот показатель почти не изменился по сравнению с августом 2025 г., когда он составлял 89%.

На втором месте по важности – восстановление и защита энергосистемы Украины. Такое мнение высказали 34,8% респондентов, что почти в три раза больше, чем в августе 2025 года (11,9%). "Наш опрос проводился во время активных атак на энергетическую инфраструктуру и систему теплоснабжения крупных городов, что особенно влияет на малый бизнес. По сравнению с 2024 годом ситуация сейчас более сложная, но бизнес либо лучше подготовился, либо не воспринимает это как критическую угрозу", — пояснила исполнительная директор ИЭД Оксана Кузяков.

Третьим по значимости фактором остается обеспечение персоналом: 26,7% предприятий считают, что стабильная рабочая сила улучшила условия ведения бизнеса, тогда как год назад так думали 23,9% респондентов.

Бизнесовые ожидания

Украинские предприятия фиксируют смешанные результаты в январе 2026: текущая деятельность остается под давлением, однако прогнозы на ближайшие месяцы оптимистичны.

Ожидаемые изменения для бизнеса:

Снижение налогов опустилось со второго на четвёртое место (24,8%). Меньше предприятий ожидают финансовую помощь (16,8%), упрощение законодательных требований (15,9%), деоккупацию (15,9%) и борьбу с коррупцией (15,1%).

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА):

Впервые с марта 2023 года имеет отрицательное значение -0,01. Низшее значение наблюдается у микробизнеса.

Загруженность мощностей:

Предприятия, работающие на полную мощность, выросли с 5 до 6%. Загрузка 75–99% уменьшилась до 55%, 50–74% выросла до 24%.

Перспективы промышленности:

Агрегированный показатель перспектив промышленности (АППП) несколько вырос – до 0,09 с 0,07. Текущие результаты производства снизились, но планы на ближайшие 3–4 месяца более оптимистичны.

Неопределенность для бизнеса:

Долгосрочная неопределенность снизилась с 48,2% до 35,4%, больше всего для крупных предприятий — с 50% до 32%. Трехмесячная перспектива экспорта снизилась с 23,7% до 18,1%. Шестимесячная неопределенность финансово-экономической ситуации и общеэкономической среды сократилась почти вдвое.

Портфель заказов:

Средний срок обеспеченности новыми заказами стабилизировался на уровне 3,4 месяца. Бизнес с заказами на 3–5 месяцев увеличился на треть – до 20%, а на 6–11 месяцев – до 20%.

Цены на сырье и продукцию:

33% предприятий зафиксировали рост цен на сырье и готовую продукцию, однако ожидания повышения цен на ближайшие 3 месяца несколько снизились (44% и 43,5% соответственно).

Об опросе

Ежемесячный опрос New Monthly Enterprises Survey (#NRES), проводимый Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), охватывает до 500 промышленных предприятий из 21 региона Украины. Опрос осуществляется с мая 2022 г. и позволяет отслеживать текущие тенденции и ожидания бизнеса.

Результаты 45 ежемесячного опроса ИЭД, проведенного среди 491 промышленного предприятия во второй половине января после усиления российских атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру, показывают, что среднесрочная неопределенность постепенно уменьшается. В то же время, текущие показатели деятельности и динамика возобновления бизнеса остаются под давлением войны.