Тиск війни та енергетичні ризики: бізнес знизив оцінки поточного стану економіки

Індекс відновлення ділової активності в Україні вперше з 2023 року опустився нижче нуля.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом економічних досліджень (ІЕД).

Бізнес чекає на кінець війни

Завершення війни залишається головним чинником, який може покращити умови для бізнесу, вважають 89,2% опитаних підприємств. Цей показник майже не змінився порівняно з серпнем 2025 року, коли він становив 89%.

На другому місці за важливістю — відновлення та захист енергосистеми України. Таку думку висловили 34,8% респондентів, що майже втричі більше, ніж у серпні 2025 року (11,9%). "Наше опитування проводилося під час активних атак на енергетичну інфраструктуру та систему теплопостачання великих міст, що особливо впливає на малий бізнес. Порівняно з 2024 роком, ситуація зараз складніша, але бізнес або краще підготувався, або не сприймає це як критичну загрозу", — пояснила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Третім за значущістю чинником залишається забезпечення персоналом: 26,7% підприємств вважають, що стабільна робоча сила покращила б умови ведення бізнесу, тоді як рік тому так думали 23,9% респондентів.

Бізнесові очікування

Українські підприємства фіксують змішані результати у січні 2026 року: поточна діяльність залишається під тиском, проте прогнози на найближчі місяці оптимістичні.

Очікувані зміни для бізнесу:

Зниження податків опустилося з другого на четверте місце (24,8%). Менше підприємств очікують фінансову допомогу (16,8%), спрощення законодавчих вимог (15,9%), деокупацію (15,9%) та боротьбу з корупцією (15,1%).

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА):

Вперше з березня 2023 року має від’ємне значення — -0,01. Найнижче значення спостерігається у мікробізнесу.

Завантаженість потужностей:

Підприємства, що працюють на повну потужність, зросли з 5% до 6%. Завантаження 75–99% зменшилося до 55%, 50–74% — зросло до 24%.

Перспективи промисловості:

Агрегований показник перспектив промисловості (АППП) трохи зріс — до 0,09 з 0,07. Поточні результати виробництва знизилися, але плани на найближчі 3–4 місяці оптимістичніші.

Невизначеність для бізнесу:

Довгострокова невизначеність знизилася з 48,2% до 35,4%, найбільше для великих підприємств — з 50% до 32%. Тримісячна перспективи експорту знизилася з 23,7% до 18,1%. Шестимісячна невизначеність щодо фінансово-економічної ситуації та загальноекономічного середовища скоротилася майже вдвічі.

Портфель замовлень:

Середній термін забезпеченості новими замовленнями стабілізувався на рівні 3,4 місяця. Бізнес із замовленнями на 3–5 місяців збільшився на третину — до 20%, а на 6–11 місяців — до 20%.

Ціни на сировину та продукцію:

33% підприємств зафіксували зростання цін на сировину та готову продукцію, проте очікування підвищення цін на найближчі 3 місяці дещо зменшилися (44% і 43,5% відповідно).

Про опитування

Щомісячне опитування New Monthly Enterprises Survey (#NRES), яке проводить Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), охоплює до 500 промислових підприємств з 21 регіону України. Опитування здійснюється з травня 2022 року і дозволяє відстежувати поточні тенденції та очікування бізнесу.

Результати 45-го щомісячного опитування ІЕД, проведеного серед 491 промислового підприємства у другій половині січня після посилення російських атак на цивільну енергетичну інфраструктуру, показують, що середньострокова невизначеність поступово зменшується. Водночас поточні показники діяльності та динаміка відновлення бізнесу залишаються під тиском війни.